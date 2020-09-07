Доктор Рошаль ответил на резкое заявление Юлии Навальной о лечении её супруга Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доктор Леонид Рошаль ответил на пост Юлии Навальной, в котором она отвергла идею создать совместную экспертную группу для установления основной причины состояния ее супруга – российского блогера и оппозиционера Алексея Навального

- Не могу поверить, что это некорректное письмо мне написали вы, мне о вас рассказывали другое. Ваше письмо по содержанию не соответствует тому, о чем я писал, но все понимают ваше состояние. Желаю Алексею Анатольевичу выздоровления, - написал Леонид Рошаль на своей странице в социальной сети Twitter.

Напомним, что президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную группы, чтобы разобраться в обстоятельствах ситуации с Навальным. Жена оппозиционера резко раскритиковала такую инициативу, заявив, что доктор «не имеет и не должен иметь никакого отношения к лечению ее мужа, поскольку выступает не как врач, а как голос государства».