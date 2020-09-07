Аналитик спрогнозировал, как изменится курс доллара до 13 сентября

Аналитик предрек повышение курса рубля до 13 сентября Фото: REUTERS

Аналитик спрогнозировал, как изменится курс долларов до конца недели, до 13 сентября. Сегодня американская валюта перешагнула отметку в 75 рублей, а доллар 90 рублей.

Скорее всего, до конца недели американская валюта еще прибавит в цене, она может дорасти до 77 рублей за доллар.

- На отечественную валюту влияют дешевеющая нефть и геополитические риски, - комментирует «Известиям» аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

В начале новой рабочей неделе нефть начала снова падать в цене, обновив минимум с июля. Стоимость сырья чувствительна к заявлениям Саудовской Аравии о снижении цены на нефть для азиатских клиентов.

Немаловажным фактором являются угрозы тревожные новости из Германии и перспектива новых санкций. Все это ухудшает настроение инвесторов, трудно спрогнозировать дальнейший рост стоимости активов, а значит, не исключено их падение.

Что касается инвестиций и покупки валюты, то эксперты советуют пока не торопиться. Снижение курса надо «пережить», пишет NEWS.ru.