Главу департамента транспорта и дорожного хозяйства на Ямале выберут по конкурсу

Решение сменить главу ведомства возникло у губернатора после поездки по региону. Фото пресс-службы губернатора ЯНАО

7 сентября открылся прием заявок от кандидатов на должность директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямала. Конкурс пройдет в открытой форме, заявки на него принимаются на портале Кадры89.рф до 21 сентября.

Инициатива проведения открытого конкурса принадлежит губернатору округа Дмитрию Артюхову. По итогам большой поездки по муниципалитетам за рулем автомобиля он остался не удовлетворён работой дорожно-строительного комплекса и принял решение сменить руководство отрасли.

«Дорожное хозяйство - очень ответственный блок. Все ямальцы знают, что у нас серьезные планы на ближайшие годы, - отметил губернатор. - Задачи сложные, и выполнять их должен профессионал своего дела, человек, который будет искренне любить нашу землю и делать всё, чтобы, несмотря на перипетии, мы привели дороги в порядок. Мы ищем человека с опытом работы в дорожной сфере, неравнодушного, с успешным управленческим опытом. Для этого проводим открытый конкурс. Мы действительно видим, что такие отборы помогают нам находить профессиональные кадры».

Первый этап конкурса пройдет в дистанционной форме с 23 сентября по 9 октября. Он будет состоять из профессионального тестирования и интервью. Участники с лучшими результатами будут допущены к следующим конкурсным процедурам.

Финалистов пригласят на очный этап конкурса, который пройдет с 15 по 16 октября в Салехарде. В течение двух дней эксперты в области оценки персонала будут проверять личностные и управленческие компетенции претендентов на должность. В качестве практического задания кандидатам предстоит защитить собственный проект по развитию отрасли, а также решить профессиональные кейсы. Результаты открытого конкурса будут объявлены 16 октября.

Кандидаты должны соответствовать квалификационным требованиям, быть профессионалами своего направления, иметь системное мышление. На этой должности ждут неравнодушного к делу и имеющего активную позицию человека, способного к применению новых технологий в дорожно-хозяйственной отрасли.

Практика открытых конкурсов на ключевые управленческие должности успешно зарекомендовала себя на Ямале. В этом году состоялся отбор на должность руководителя службы государственного строительного надзора. В нем приняли участие более 100 кандидатов со всей страны. В итоге 3 победителя включены в резерв управленческих кадров.

Сейчас на портале Кадры89.рф идет прием заявок на ключевые должности в департамент экономики Ямала - первого заместителя директора и заместителя директора – начальника управления стратегического планирования. Документы на управленческие должности департамента экономики округа принимаются до 14 сентября 2020 года.