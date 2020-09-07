В Саудовской Аравии вынесли приговор восьми убийцам журналиста Джамаля Хашогги

Убийцам журналиста Джамиля Хашогги вынесли окончательный приговор Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд Саудовской Аравии вынес приговор виновным в убийстве журналиста Джамаля Хашогги.

Официальный представитель Генеральной прокуратуры Саудовской Аравии заявил, что из восьми осуждаемых пятерых приговорили к 20 годам тюремного заключения. Один осуждён на 10 лет, а ещё двое - к семи годам тюрьмы.

Журналист Джамал Хашогги работал в издании The Washington Post, с 2017 года он жил в США.

В 2018 году Хашогги зашёл в здание саудовского консульства в Стамбуле и исчез. Власти Саудовской Аравии отрицали пропажу Хашогги в консульстве, но признались в гибели журналиста из-за ссоры с сотрудниками дипломатической миссии после обнародования видео и аудиозаписи. Тело Хашогги до сих пор не найдено.

Старший сын журналиста заявил, что простил убийц своего отца.

В конце 2018 года между президентом России Владимиром Путиным и королём Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом состоялся телефонный разговор, в котором главы государств обсудили в том числе вопрос убийства журналиста в Стамбуле.