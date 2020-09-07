Премьер-министр Белоруссии привился российской вакциной от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко привился от коронавирусной инфекции вакциной, которую разработали российские ученые. Как сообщил его пресс-секретарь в понедельник, 7 сентября, глава правительства республики чувствует себя отлично.

- Премьер-министр чувствует себя отлично, он на работе в настоящее время. Он привился еще в четверг, после того как завершились переговоры с главой правительства России, - рассказала официальный представитель политика Александра Исаева в интервью Sputnik Беларусь.

Напомним, что о своем решении на себе испытать российский препарат "Спутник V" – первую в мире вакцину от COVID-19, Роман Головченко рассказал в ходе встречи белорусского лидера Александра Лукашенко с российским премьер-министров Михаилом Мишустиным.

Как ранее писал сайт kp.ru, Белоруссия станет первым государством, куда поставят российскую вакцину от коронавируса. В третьем этапе испытаний препарата примут участие добровольцы из республики.