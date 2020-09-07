Российского посла в Великобритании вызвали в МИД из-за ситуации с Навальным Фото: Михаил ФРОЛОВ

Посол России в Великобритании был вызван в министерство иностранных дел из-за ситуации с российским блогером и оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом 7 сентября сообщил глава британского внешнеполитического ведомства Доминик Рааб на своей страницу в социальной сети Twitter.

- Британия вызвала российского посла, чтобы обозначить глубокую обеспокоенность отравлением Алексея Навального. Использовать химическое оружие абсолютно неприемлемо. Российская сторона должна провести полное и прозрачное расследование. Сообщалось, что Алексея Навального вывели из комы, надеюсь, что ему уже лучше, - написал министр.

Напомним, что несколько дней назад МИД Австрии также вызвало посла России в Вене для беседы по ситуации с Навальным. После встречи российский дипломатический представитель сказал, что требования о быстром расследовании инцидента с Навальным без конкретных данных из Германии неуместны.

Сегодня немецкие медики сообщили, что Навального постепенно вывели из искусственной комы, состояние оппозиционера значительно улучшилось, он уже реагирует на речь.