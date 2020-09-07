Глава ВОЗ призвал страны готовиться к новой пандемии

Глава ВОЗ призвал готовиться к новой пандемии коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Пандемия коронавирусной инфекции, которая началась в конце прошлого года, не является последней, поэтому всем странам мира следует заблаговременно готовиться к новой эпидемии. Об этом в понедельник, 7 сентября, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга в Женеве.

- Это далеко не последняя пандемия. Вспышки различных заболеваний, по сути, являются неотъемлемой частью нашей жизни. Этому учит нас история. Когда начнется новая пандемия, мир должен быть готов лучше, чем в этот раз, - сообщил директор ВОЗ.

Он добавил, что коронавируса научил страны «множеству уроков»: в первую очередь, что здоровье не является предметом роскоши для тех, кто может его себе позволить, это необходимость и человеческое право.

Тедрос Гебрейесус подчеркнул, что здравоохранение представляет собой основу общественной, экономической и политической стабильности, поэтому для предотвращения следующей пандемии странам надо инвестировать в общественное здравоохранение, и особенно в первичную медицинскую помощь.

Напомним, что на сегодняшний день в мире зафиксировано более 27 миллионов случаев заражения коронавирусом. От заболевания или последствий после него скончались более 882 тысяч пациентов, 18,054 миллиона заразившихся выздоровели.