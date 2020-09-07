Третий человек умер от бубонной чумы в Монголии

В Монголии выявлен третий случай смерти от бубонной чумы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Третий человек погиб от бубонной чумы в Монголии. Об этом пишет агентство Синьхуа в понедельник, 7 сентября, ссылаясь на местный департамент природно-очаговых заболеваний.

Жертвой заболевания стал 38-летний житель Завханского аймака, незадолго до гибели он употребил в пищу сырое мясо сурков. Отмечается, что медики проверил 25 человек, с которыми контактировал умерший, - у них бубонную чуму не выявили.

Как сообщал сайт kp.ru, вторая смерть от бубонной чумы в Монголии была зафиксирована в провинции Ховд в середине августа текущего года. От болезни погиб 42-летний мужчина, который накануне купил две тушки сурков.

В июле в стране ввели карантин из-за вспышки этого смертельно-опасного вируса, чуму обнаружили у двух местных жителей. Незадолго до заражения они оба ели сырое мясо сурка, которое, вероятнее всего, и стало источником инфекции. Одна из инфицированных была доставлена в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии, до этого она контактировала с большим количеством человек.