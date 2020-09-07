Трамп: сравнение писем от Ким Чен Ына с «любовными посланиями» было сарказмом Фото: REUTERS

Американский президент Дональд Трамп заявил, что сравнение писем от лидера КНДР Ким Чен Ына с «любовными посланиями» было сарказмом. Об этом глава США написал на своей странице в социальной сети Twitter в понедельник, 7 сентября.

- Я услышал сейчас, что безумный Джон Болтон говорит о том, что я обсуждал «любовные письма» от Ким Чен Ына, как будто я смотрел на них только так. Очевидно ведь, что это был просто сарказм. Джон Болтон такой дурак!, - написал Трамп.

В позапрошлом году американский президент в интервью изданию The Washington Post также говорил, что послания от лидера Северной Кореи «похожи на письма любовников». Ранее Дональд Трамп несколько раз называл письма своего коллега «прекрасными», а также говорил, что у него хорошие отношения с Ким Чен Ыном. Глава Белого дома заявлял, что если бы он не стал президентом Соединенных Штатов, то «между США и КНДР началась бы война, в которой погибли бы миллионы людей».