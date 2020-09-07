Родственники Колесниковой подали заявление о ее пропаже

Белорусская милиция приступила к поискам пропавшей Марии Колесниковой Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Родственники белорусского оппозиционера Колесниковой подали в милицию заявление по факту ее исчезновения, оно принято. Об этом вечером в понедельник, 7 сентября, сообщили в Telegram-канале незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико.

Отмечается, что белорусские правоохранители приступили к поискам пропавшего члена президиума Координационного совета оппозиции.

- Родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту исчезновения. В милиции сказали, что заявление принято, Марию ищут, - говорится в сообщении.

Напомним, что Мария Колесникова, соратница бывшего кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, перестала выходить на связь этим утром. Кроме того, Координационный совет не смог связаться с Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым. Официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что ведомство не располагает сведениями о задержании членов президиума КС.