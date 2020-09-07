Исполнитель теракта в клубе Стамбула получил 40 пожизненных сроков

Исполнителя теракта в клубе Стамбула получил 40 пожизненных сроков Фото: REUTERS

Суд Турции приговорил исполнителя теракта в клубе Стамбула, который произошел в январе 2017 году, Абдулгадира Машарипова к 40 пожизненным заключениям. Об этом в понедельник, 7 сентября, сообщает издание Anadolu.

В общей сложности террорист, согласно решению суда, получил 1 368 лет тюремного заключения. Сам преступник свою вину не признавал и заявлял, что "испытал шок", когда узнал, что его объявили в розыск.

Три года назад в стамбульском районе Ортакей в результате теракта в ночном клубе Reina погибли 39 человек, 16 из которых являлись гражданами других государств. Как выяснили правоохранители, уроженец Узбекистана Машарипов проник в заведение в новогоднюю ночь. Сначала он застрелил из автомата охранника, а затем ворвался на танцпол и открыл огонь по гостям.

Жертвой террористка также стала одна россиянка, подданные Иордании, Марокко, Саудовской Аравии и граждане Ливана, Ливии и Израиля.