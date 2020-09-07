Фестиваль «Добрые люди» в Москве посетили более 600 тысяч человек

Более 600 тысяч человек посетили фестиваль гражданского общества «Добрые люди», организованный российской Общественной палатой в московском парке «Музеон». Об этом сообщила в ходе обхода площадки фестиваля секретарь Палаты Лидия Михеева. Мероприятия проходило в столице с 29 августа по 6 сентября.

- Фестиваль проходится уже в четвертый раз. Мы очень рады, что в этот раз его посетило более 600 тысяч человек. На этой площадке собрались активисты, представители благотворительных фондов, волонтеры и добровольцы, - рассказала Лидия Михеева.

Секретарь Общественной палаты напомнила, что кроме Дня города в российской столице в субботу также празднуется День благотворительности. По ее словам, такие праздники помогают не просто знакомиться, но и больше верить в добро. Он отметила, что даже в период пандемии большинство партнеров палаты, благотворительных организаций и добровольцев не остановились, и даже стали еще более активными.

- Мы должны помочь им показать себя и рассказать о себе. Когда стало ясно, что ограничения будут сняты и ничто не помешает проведению фестиваля, мы решили, что он должен состояться. Надеемся на огромную пользу от этого, - добавила Лидия Михеева.

Фестиваль гражданского общества «Добрые люди» в Москве проводится каждый год с 2017. На нем показывают результаты работы гражданского общества по решению наиболее острых социальных проблем. В прошлом году мероприятие посетили примерно 400 тысяч человек.

5 сентября лекции участникам фестиваля прочитали глава Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии Лео Бокерия, заместитель главы комиссии ОП по физической культуре Елена Истягина-Елисеева и глава всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Павел Савчук. Программа завершилась благотворительным концертом с участием ведущих российских артистов.