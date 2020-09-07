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Коронавирус Covid-19

Росздравнадзор нашел неточность при регистрации смертей от коронавируса

Статистика летальных исходов должна стать предметом «вывод на будущее», отметила глава ведомства
Ксения АНУФРИЕВА
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Росздравнадзор нашел неточность при регистрации смертей от коронавируса

Росздравнадзор нашел неточность при регистрации смертей от коронавируса

Фото: REUTERS

Специалисты Росздравнадзора подтвердили, что в результате проверки статистики летальных исходов в стационарах нашли некоторые неточности при регистрации смертей от коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 7 сентября, сообщила глава ведомства Алла Самойлова.

По ее словам, в некоторых медицинских учреждениях практически все летальные исходы от любых заболеваний шифровались как смерти от коронавируса, а были такие стационары, которые вообще не зарегистрировали ни одной смерти от COVID-19.

- Иногда смертность переносилась на другие заболевания, сердечно-сосудистые, заболевания органов дыхания или что-то другое, - сказала Алла Самойлова, чьи и слова цитирует издание "Медвестник".

Руководитель Росздравнадзора добавила, что статистику летальных исходов от заболевания в профильных клиниках необходимо сделать предметом предстоящих аналитических мероприятий и "выводов на будущее".

Напомним, что число заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире превысило 27 миллионов. В разных странах от болезни умерли более 882 тысяч пациентов.

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