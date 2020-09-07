Минпросвещения опубликовало проект о минимальных баллах ЕГЭ Фото: Евгения ГУСЕВА

Российское министерство просвещения подготовило и опубликовало проект приказа об установлении минимальных баллов Единого государственного экзамена, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021/22 учебном году. Документ опубликовали в понедельник, 7 сентября, на официальном портале нормативно-правовых актов.

Так, минимальное количество баллов для поступления в Московский педагогический государственный университет по русскому и иностранных языкам, а также по обществознанию составляет 45 баллов, по физике, химии, географии, биологии, истории и литературе - 40 баллов. Сдающие на ЕГЭ информатику и ИКТ должны набрать не менее 42 баллов, а математику – не менее 39.

Ранее Минобрнауки России опубликовало проект приказа о минимальных баллах по ЕГЭ, который необходимо набрать для продолжения образования в следующем учебном году. Минимальный порог по русскому языку – 40 баллов, по математике – 39 баллов.