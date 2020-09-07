Самарский губернатор рассказал лидерам России, кого он предпочитает брать на работу

Дмитрий Азаров стал наставником "Лидеров России".

Губернатор Самарской области стал одним из наставников конкурса Лидеры России. Сейчас завершается суперфинал соревнования, и уже скоро станут известны имена победителей. Но Дмитрий Азаров отметил, что каждый из тех, кто прошёл всю эту программу - уже победитель.

- Они уже все победители, поскольку прошли такой отбор, который не каждому суждено пройти. И я готов с каждым из них реализовывать их проекты на территории Самарской области, - сказал губернатор и подчеркнул, что все участники - личности, которые уже многого добились. С некоторыми из них губернатор договорился о совместных проектах на благо региона.

Все участники смогли задать наставникам вопросы. Дмитрий Азаров объяснил, как подбирает членов своей команды. Он особенно подчеркнул, что считает честность одним из главных качеств хорошего управленца. Более того, одного профессионализма мало. У человека должны гореть глаза, и у него должно быть желание менять мир вокруг. Только в таком случае человек получит работу.

Также Дмитрий Азаров подчеркнул, что очень многое показала пандемия. Это было сложное время, когда нужно было постоянно быть на связи с людьми. Примером служил президент РФ Владимир Путин.

- Мы не знали, как все будет развиваться, и страх в обществе был очень значительный. И конечно же, нам всем приходилось перестраивать систему здравоохранения, но при этом важно было общаться с людьми: успокаивать, объяснять, вселять уверенность, - подчеркнул Дмитрий Азаров.