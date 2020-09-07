В Турции запретили ездить стоя в общественном транспорте из-за коронавируса

В Турции запретили ездить стоя в общественном транспорт из-за коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

На территории Турции запретили ездить стоя в общественном транспорте для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране. Об этом в понедельник, 7 сентября, заявил глава республики Тайип Эрдоган.

По сообщению турецкого министерства здравоохранения, пандемия коронавируса в государстве уже достигла второго пика. Неоднократно в течение последних дней в Турции врачи регистрируют наибольшие показатель новых случаев заражения вирусом за сутки и летальных исходов от заболевания с мая-июня текущего года.

- Мы видим, что заболеваемость коронавирусом в стране растет. Поэтому вводятся дополнительные меры для противодействия распространению пандемии. Заведения общественного питания, кафе, рестораны, будут еще больше контролироваться. Ни в коем случае не будут разрешаться поездки стоя в общественном транспорте, - заявил Тайип Эрдоган в ходе своего выступления в Анкаре.

Он отметил, что местные жители, которые не пользуются средствами индивидуальной защиты и пренебрегают соблюдением социальной дистанции, будут в обязательном порядке оштрафованы.