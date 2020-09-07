Трамп поддерживает прекращение «Северного потока – 2» из-за ситуации с Навальным

Трамп высказался за остановку "Северного потока – 2" из-за Навального Фото: REUTERS

Американский президент Дональд Трамп заявил, что поддержит остановку строительства российского проекта «Северный поток – 2» из-за ситуации с госпитализацией российского блогера и оппозиционера Алексея Навального.

- Разумеется, я поддерживаю это. Я первый, кто предложил это. Я был первым, кто поднял эту тему. Вы и не слышали о "Северном потоке - 2" до тех пор, пока я не поднял эту тему, - заявил Дональд Трамп в понедельник, 7 сентября, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Как ранее писал сайт kp.ru, кабинет министров Германии накануне сообщил, что у властей ФРГ пока что нет единой позиции по поводу ситуации с Алексеем Навальным, поэтому у правительства нет общего мнения о последствиях для "Северного потока-2". Глава МИД Германии Хайко Маас также отметил, что в проекте «Северный поток - 2» задействованы более 100 компаний из 12 европейских стран. При этом приблизительно половина из них – немецкие.