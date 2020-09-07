Коронавирус у Килиана Мбаппе: что известно о состоянии здоровья чемпиона мира по футболу Фото: REUTERS

Французская сборная по футболу на днях прошла тестирование для диагностики коронавирусной инфекции. Анализ показал наличие коронавируса у Килиана Мбаппе, нападающего "Пари Сен-Жермен" и чемпиона мира по футболу. Как сообщает в понедельник, 7 сентября, агентство Франс Пресс, все остальные спортсмены сборной здоровы.

Таким образом, Килиан Мбаппе не сможет принять участие в матче второго тура группового этапа Лиги наций против сборной Хорватии. Игра по плану должна пройти завтра, 8 сентября, в 22:45 по московскому времени, однако в связи с заражением футболиста судьба матча находится под большим вопросом.

Напомним, что весной Мбаппе уже сдавал тест на коронавирус из-за плохого самочувствия, однако тогда анализ показал отрицательный результат.

Ранее в составе французской "Пари Сен-Жермен" коронавирус был обнаружен у шести футболистов, которые заразились им во время отдыха на Ибице. В их число входил и лидер футбольного клуба Неймар.