Белоруссия получит российскую вакцину от коронавируса к концу недели Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Белоруссия получит первую партию российской вакцины от коронавирусной инфекции уже к концу текущей недели. Об этом в понедельник, 7 сентября, передали на местном государственном телевидении.

- По планам, исследовательский центр России получит разрешение на выпуск первой партии вакцины от коронавируса к концу этой недели. После этого препарат поступит в Беларусь на испытания, - отметили в белорусском министерстве здравоохранения.

Как ранее писал сайт kp.ru Белоруссия станет первым государством, куда поставят российскую вакцину от коронавируса, в третьем этапе испытаний «Спутника V» примут участие добровольцы из республики.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко уже привился от коронавирусной инфекции вакциной, которую разработали российские ученые. Глава белорусского правительства чувствует себя отлично и продолжает работать.