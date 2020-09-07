Минздрав оценил выводы Росздравнадзора о неточности регистрации смертей от коронавируса

Мурашко заявил, что увеличение смертности в период пандемии связано не только с коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Выводы главы Росздравнадзора о неточности при регистрации смертей от коронавирусной инфекции в стационарах России основан на неполном анализе статистических данных. Об этом в понедельник, 7 сентября, заявил глава министерства здравоохранения страны Михаил Мурашко.

Он сказал, что данные Росздравнадзора о смертности от COVID-19 получены в ходе проверок отдельных больниц, а не основаны на анализе данных по всей стране.

- Информация была получена не на основании полного анализа статистики, а в результате проверок отдельных клиник. Проведение такого анализа относится к компетенции министерства здравоохранения и Росстата. Обязанностью же Росздравнадзора в случаях выявления подобных фактов является выдача предписаний об устранении нарушений и контроль за их устранением, - подчеркнул Михаил Мурашко, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы министерства.

Министр отметил, что рост смертности среди населения во время пандемии связан не только с коронавирусом, но и с другими заболеваниями. Учет случаев смерти и определение причин на территории России ведется строго в соответствии с требованиями Международной статистической классификации болезней.

Напомним, что глава Росздравнадзора Алла Самойлова сегодня сказала, что специалисты нашли неточности при регистрации летальных исходов во время пандемии коронавируса. Так, по ее словам, в некоторых стационарах практически все смерти шифровались как смерти от коронавируса, а в других медицинских организация вообще не регистрировались летальные исходы от самого коронавируса.