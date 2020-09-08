Состояние здоровья Алексея Навального: свежие новости на 8 сентября 2020 года

Политик Алексей Навальный. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Оппозиционера и блогера Алексея Навального, находящегося в берлинской клинике "Шарите", вывели из искусственной комы. Мы собрали свежие новости о состоянии здоровья Алексея Навального на 8 сентября 2020 года.

По данным немецких медиков, состояние оппозиционера значительно улучшилось - он в сознании, реагирует на речь окружающих. Тем не менее, до сих пор не исключается тяжелый долговременный ущерб его здоровью.

Врачебная палата ФРГ ответила на запрос российских коллег и доктора Леонида Рошаля о создании совместной группы медиков для лечения Навального и объективного расследования всех обстоятельств произошедшего.

В заявлении палаты говорится о полном доверии результатам анализов, проведенным в клинике "Шарите" и в военных лабораториях бундесвера. Отмечается, что новое обследование пациента "возможно только с разрешения родственников", а проведение расследования - дело следственных органов, а не врачебной палаты.

Напомним, ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что власти Германии якобы "уже давно дали добро" на передачу российской стороне результатов анализов Навального в рамках запроса Генпрокуратуры РФ о правовой помощи. Однако, отметил министр, сбор этих данных "занимает время, так как они продолжают поступать". Также он подчеркнул, что невозможно передать персональные данные Навального "без его согласия их обладателя".

Управление Роспотребнадзора Томской области завершило проверку по Алексею Навальному – материалы уже переданы для дальнейшего изучения в Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

Алексея Навального доставили в реанимацию в бессознательном состоянии из аэропорта Омска утром 20 августа: оппозиционеру стало плохо во время перелета из Томска в Москву.

Навальный поступил в отделение токсикореанимации Больницы скорой медицинской помощи № 1. Здесь врачам удалось стабилизировали его состояние, кроме того, омские медики провели целый ряд анализов и исследований. По настоянию родственников, 22 августа Навального транспортировали для продолжения лечения в берлинскую клинику «Шарите».