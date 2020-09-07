«Ощущение, что сценарий написан заранее»: Захарова оценила обвинения в адрес России по Навальному

Захарова об обвинениях по Навальному: «Ощущение, что сценарий написан заранее» Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель российского министерства внутренних дел Мария Захарова сообщила, что по ситуации с госпитализацией блогера и оппозиционера Алексея Навального со стороны Германии нет единого источника получения информации. Она призвала Берлин определить ответственного спикера, который бы комментировал данную ситуацию.

Комментируя обвинения якобы в «отравлении» Навального в адрес России, Мария Захарова отметила: «Ощущение, что сценарий написан заранее».

- Очевидно, что это все вращается в политической сфере, доказательств не представлено никаких. Посмотрите, какое количество, как за веревочки подергивают различных спикеров в различных направлениях. То это одни врачи, то это специалисты неких лабораторий, то родственники, то МИД, то правительство, - отметила Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель министерства иностранных дел России недавно жестко прокомментировала заявления властей Германии по поводу ситуации с госпитализацией российского блогера и оппозиционера Алексея Навального, которого якобы «отравили Новичком». Захарова подчеркнула, что политики не должны отнимать работу у медиков, а России необходимы неоспоримые доказательства слов немецкого кабмина.

Захарова также отмечала, что Москва готова взаимодействовать с Берлином по ситуации с Алексеем Навальным 24 часа в сутки.