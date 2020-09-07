Бундесвер ответил на запрос о предполагаемом отравлении Навального

Алексея Навального перевезли из Омска в Германию Фото: REUTERS

Та самая лаборатория Института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии (InstPharmToxBw), которая якобы и обнаружила следы «Новичка» в организме внезапно заболевшего оппозиционера Алексея Навального, ответила на запрос о предоставлении дополнительных данных о его предполагаемом отравлении.

Поблагодарив за обращение и «интерес к работе Института», сотрудники лаборатории в ответ на запрос телеканала RT заявили, что им «удалось неоспоримо доказать присутствие боевого отравляющего вещества так называемой группы «Новичок» в биомедицинских образцах» российского блогера.

А вот раскрывать какие-либо детали немецкие специалисты «по соображениям секретности» отказались. Кроме того, телеканалу запретили что-либо снимать в Институте или расспрашивать его сотрудников.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске. Врачи «Скорой помощи» экстренно его госпитализировали и сообщили, что Навальный находится в реанимации без сознания. После этого блогер впал в кому. а позже его перевезли на лечение в немецкую клинику «Шэрите».

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