Счётная палата проверит выплаты врачам, которые спасали заражённых коронавирусом

Счетная палата проверит эффективность оказания финансовой поддержки медработникам Фото: Олег ЗОЛОТО

Счётная палата России проверит Министерство здравоохранения, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), а также медицинские организации и органы власти по вопросу выплат врачам и другим сотрудникам медучреждений, которые боролись с эпидемией коронавируса в России.

В сообщении на сайте Счётной палаты сказано, что новая проверка станет дополнительной ко всем контрольным мероприятиям, которые должны оценить эффективность выплат медработникам, работавшим с заражёнными COVID-19. Главная цель нового контрольного мероприятия - проверка использования средств из федерального бюджета, которые выделили на стимулирующих выплаты специалистам, боровшимся с коронавирусом.

Отмечается также, что проверку проведут несколько контрольно-счётных органов России

В Счётной палате также отметили, что план проверок дополнили тремя новыми. В рамках первого оценят эффективности закупок лекарств, в рамках второго - использование бюджета для программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" в 2014-2020 годов, а в рамках третьего - результативность госуправления обществами с госучастием и результаты их финансово-хозяйственной деятельности.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Счётная палата нашла нарушения в начислении пенсий: одним выплаты продолжали перечисляться после смерти, а другим пенсионерам выплачивали меньше положенного из-за ошибок в базах данных и в механизме сообщения данных в госструктуры.