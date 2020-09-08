Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
В мире

Страны НАТО проведут морские учения на Крайнем Севере

Возглавят маневры корабли ВМС Великобритании
Денис СУХОВ
КомментироватьОставить комментарий
Страны НАТО проведут морские учения на Крайнем Севере

Страны НАТО проведут морские учения на Крайнем Севере

Военные корабли НАТО проведут учения за Северным полярным кругом с целью продемонстрировать приверженность блока свободе навигации в регионе. Об этом говорится в коммюнике, распространенном ВМС Великобритании в понедельник.

- Действуя бок о бок открытым и прозрачным способом, королевский военно-морской флот и его союзники продолжают демонстрировать, что они привержены сохранению мирной и свободной навигации для всех в жизненно важной зоне, - гласит текст сообщения.

Возглавят маневры корабли королевского военно-морского флота. В операции примут участие фрегаты типа 23 "Сазерленд" и танкер "Тайдсприн" класса "Тайд" ВМС Великобритании. Совместно с ними будут действовать эскадренные миноносцы типа "Арли Берк" ВМС США и фрегат "Тур Хейердал" типа "Фритьоф Нансен" ВМС Норвегии при поддержке датского патрульного самолета.

Отмечается, что учения станут продолжением майских американо-британских маневров, в рамках которых корабли НАТО заходили в Баренцево море.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу обратил внимание на то, что в акватории Баренцева моря впервые со времен холодной войны был развернут отряд боевых кораблей ОВМС НАТО. Он заявил, что стремление НАТО продемонстрировать силу, увеличивая интенсивность разведывательных действий блока у границ России, вызывает у Москвы обеспокоенность.