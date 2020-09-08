Страны НАТО проведут морские учения на Крайнем Севере

Военные корабли НАТО проведут учения за Северным полярным кругом с целью продемонстрировать приверженность блока свободе навигации в регионе. Об этом говорится в коммюнике, распространенном ВМС Великобритании в понедельник.

- Действуя бок о бок открытым и прозрачным способом, королевский военно-морской флот и его союзники продолжают демонстрировать, что они привержены сохранению мирной и свободной навигации для всех в жизненно важной зоне, - гласит текст сообщения.

Возглавят маневры корабли королевского военно-морского флота. В операции примут участие фрегаты типа 23 "Сазерленд" и танкер "Тайдсприн" класса "Тайд" ВМС Великобритании. Совместно с ними будут действовать эскадренные миноносцы типа "Арли Берк" ВМС США и фрегат "Тур Хейердал" типа "Фритьоф Нансен" ВМС Норвегии при поддержке датского патрульного самолета.

Отмечается, что учения станут продолжением майских американо-британских маневров, в рамках которых корабли НАТО заходили в Баренцево море.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу обратил внимание на то, что в акватории Баренцева моря впервые со времен холодной войны был развернут отряд боевых кораблей ОВМС НАТО. Он заявил, что стремление НАТО продемонстрировать силу, увеличивая интенсивность разведывательных действий блока у границ России, вызывает у Москвы обеспокоенность.