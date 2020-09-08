В Турции заразились коронавирусом 12 туристов из России, двое госпитализированы

Коронавирусом в Турции заразились 12 туристов из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во время отдыха в Турции заразились коронавирусом не менее 12 туристов из России, двоих из них положили в местную больницу, остальные десять находятся на карантине в отелях. Об этом рассказал журналистам российский посол в Турции Алексей Ерхов.

Он уточнил, что на данный момент сотрудники посольства и генерального консульства в Анталье располагают сведениями только о двенадцати россиянах, заболевших COVID-19 на турецких курортах.

«Из них двое находятся в больнице, десять – в изоляции в гостинице», - уточнил дипломат в эфире телеканала «Россия-24».

Алексей Ерхов также настоятельно рекомендовал всем соотечественникам, которые планируют поездку в Турцию, обязательно приобрести медицинскую страховку, которая покрыла бы расходы в случае необходимости лечения COVID-19 за границей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось о том, что коронавирусом в Турции заразились восемь российских отпускников.