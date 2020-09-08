«Он бы пленных в концлагере расстреливал, лишь бы спасти себя»: доктор Мясников резко высказался о Михаиле Ефремове

Приговор Михаилу Ефремову будет вынесен 8 сентября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Известный доктор и телеведущий, главврач московской больницы №71 Александр Мясников вновь резко высказался о Михаиле Ефремове, признавшем свою вину в пьяном ДТП, которое привело к гибели человека.

«Ни в какое раскаяние Ефремова я не верю. Он просто не мужчина. Ефремов – трус и подлец!», - заявил теледоктор в беседе с «Вечерней Москвой».

Мясников убежден, что актер решил сознаться только «в надежде получить послабление», но люди должны отвечать за содеянное. Кроме того, он предположил, что если бы Ефремов жил во время Великой Отечественной войны и попал в плен к фашистам, стал бы с ними сотрудничать.

«Я уверен, чтобы спасти себя, он выдал бы и пленных в концлагере стал бы расстреливать, чтобы в живых оставили. А, попав опять к нашим, говорил бы: «Я ничего не помню!», - заявил доктор.

По словам Мясникова, на месте судьи он дал бы Ефремову максимально возможное наказание – за «подлое поведение и трусость».

Напомним, как писал сайт kp.ru, Михаил Ефремов, которому за пьяное ДТП со смертельным исходом на Садовом кольце в Москве грозит 11 лет колонии, заявил на суде, что для него такой срок – смертный приговор. И зачитал зачитал стихотворение в память о погибшем Сергее Захарове.

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