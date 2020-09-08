«Я исключаю его отравление»: Создатель «Новичка» прокомментировал выход Навального из комы

Выход Алексея Навального из комы говорит о том, что против него не применяли «Новичок» Фото: Александр ГЛУЗ

Уже сам тот факт, что немецкие врачи вывели якобы «отравленного» блогера Алексея Навального из комы, говорит о том, что никто в отношении него не применял «Новичок», убежден российский ученый Леонид Ринк, который в свое время принимал непосредственное участие в разработке этого боевого вещества.

«Я исключаю его отравление, потому что симптоматики нет. Но даже если бы использовалась концентрация в 400 раз меньше смертельной дозы, он бы вышел из комы, но миоз (сужение зрачка) был бы все равно. Здесь таких симптомов не было», - сказал ученый.

В беседе с РИА Новости он пояснил, что у «Новичка» – 100-процентная летальность, и разрабатывался он для того, чтобы заменить на поле боя ядерное оружие.

«Значит, это не «Новичок», подытожил Леонид Ринк.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 7 ноября врачи немецкой клиники «Шарите», куда оппозиционера перевезли из больницы в Омске, объявили, что вывели Алексея Навального из медикаментозной комы, он даже начал реагировать на окружающих.

Ранее сообщалось, что специалисты лаборатории в Германии, которые якобы и обнаружили в организме оппозиционера следы пресловутого «Новичка», отказались раскрывать какие-либо подробности своего исследования «по соображениям секретности».

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