Тайфун «Хайшень» принес в Приморье сильный ветер и проливные дожди

Последствия тайфуна «Хайшэнь» в порту Кагосимы (Япония) Фото: REUTERS

Тайфун «Хайшень», который к этому времени уже ослаб до циклона, принес в Приморский край сильный ветер и проливные дожди, в некоторых районах выпало больше месячной нормы осадков.

Самые обильные ливни отмечаются в Пограничном районе Приморья, где за эту ночь было зафиксировано превышение месячной нормы почти в полтора раза – 90 мм. Об этом утром во вторник, 8 сентября, рассказали в пресс-службе Приморского Гидрометцентра.

По словам представителя ведомства, «основные дожди прошли в юго-западных и западных районах края, выпало от 20 до 90 мм» осадков.

«Ветер на побережье усиливался порывами до 28-32 м/с, во Владивостоке – до 30. Больше всего осадков, а это 90 мм, выпало в эту ночь в Пограничном районе, где почти полуторакратное превышение месячной нормы в 68 мм», - уточнили в региональном Гидрометцентре.

По прогнозам метеорологов, ближе к вечеру «Хайшень» окажется в районе Харбина, ожидается также опасное повышение уровней двух рек – Борисовки в Уссурийском районе и Комиссаровки в Ханкайском районах. Возможны подтопления сел, автомобильных дорог и мостов, сельскохозяйственных угодий, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ночь на понедельник тайфун «Хайшень» обрушился на юго-западное побережье Японии, в результате пострадали как минимум 36 человек.