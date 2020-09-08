Трамп обвинил Пентагон в стремлении к войнам ради выгоды

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Выступая на брифинге в Белом доме, президент США Дональд Трамп неожиданно обрушился с критикой на Пентагон. Он заявил, что руководство американского Минобороны не хочет «ничего, кроме как вести войны», дабы компании по производству различных видов вооружений получали выгоду и продавали свое оружие по всему миру.

При этом Трамп отметил, что если его и не очень любят в военных кругах, то уж простые солдаты – ценят и уважают.

«Руководители в Пентагоне, вероятно, – нет (то есть, не любят – прим. ред.), потому что они не хотят ничего, кроме как вести войны, чтобы все эти «прекрасные» компании, которые производят бомбы, самолеты и все остальное, были счастливы», - приводит его слова ТАСС.

Трамп добавил, что американцы «выходят из бесконечных войн», и упомянул о своем будущем сопернике на президентских выборах – демократе Джо Байдене, который, по его словам, «отправил нашу молодежь сражаться в этих сумасшедших бесконечных войнах».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сенатор-республиканец Рэнд Пол заявил, что если кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден победит на ноябрьских выборах и возглавит Белый дом, он втянет США в новые войны.