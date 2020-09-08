В центре Гамалеи рассказали, что вакцина от коронавируса будет двух категорий – для детей и взрослых

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» выпущена в гражданский оборот Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, профессор Александр Бутенко рассказал, что после завершения этапа массового тестирования российской вакцины от коронавируса на основе препарата «Спутник V» будет производиться два варианта сыворотки – для детей и взрослых.

«При тестировании вакцины должны быть достаточно большие контингенты людей всех возрастных и гендерных групп. Это должно быть всестороннее исследование, поскольку потом сама схема вакцинации будет распространяться на большую часть населения. Надо определить все возможные варианты применения», - сказал он в эфире радио Sputnik.