Российский препарат для лечения тяжелых поражений легких оказался эффективен и при коронавирусе

Применение сурфактанта-БЛ помогло снизить смертность при тяжелой форме заболевания COVID-19 в пять раз Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский препарат сурфактант-БЛ, созданный учеными из легких крупного рогатого скота для лечения тяжелых поражений легких, оказался эффективным и при коронавирусе.

Применение этого лекарства при тяжелой форме заболевания COVID-19 снижает смертность в пять раз: если, по среднемировой практике, умирают 80% тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией, то сурфактант-БЛ помогает снизить смертность таких больных 14,3%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на разработчика препарата Олега Розенберга.

По его словам, «больные, которых лечат сурфактантом, достоверно реже переводятся в реанимацию на ИВЛ, и летальность среди них в три – пять раз ниже». Розенберг уточнил, что пока с помощью препарата из бычьих легких лечили только 120 пациентов, и данные о его применении еще только собираются.

«В группе из 28 пациентов с тяжелым течением инфекции COVID-19, получавших терапию сурфактантом, 24 выздоровели», - рассказал изданию заведующий научно-исследовательской лабораторией анестезиологии и реаниматологии НМИЦ им. В.А. Алмазова Андрей Баутин.

Лекарство пациентам вводили ингаляционно два раза в день, процедура занимает полчаса. Эффективность препарата при коронавирусе подтверждают также врачи из клиник Петербурга, Москвы, Тюмени и Сыктывкара. Отмечается, что больные чувствуют улучшение сразу после ингаляций сурфактанта-БЛ.