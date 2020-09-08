На пост премьера Японии претендуют три кандидата

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил о своем решении уйти в отставку Фото: REUTERS

На должность председателя правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) и освободившийся пост премьер-министра претендует три кандидата: генеральный секретарь кабмина Ёсихидэ Суга, председатель политического совета партии Фумио Кисида, ранее возглавлявший японский МИД, и бывший министр обороны Сигэру Исиба.

Собранные ими документы зарегистрированы избиркомом, избирательная кампания началась. В условиях пандемии коронавируса она будет проходить в дистанционном режиме, кандидаты будут выступать перед своей аудиторией с помощью телеобращений, а знакомить избирателей с предвыборными программами – со страниц газет.

Ожидается, что во вторник, 8 сентября, они проведут совместную пресс-конференцию, которая будет посвящена вопросам борьбы с COVID-19, восстановления японской экономики после пандемии и продолжения политического курса Синдзо Абэ. Выборы лидера ЛДП состоятся 14 сентября, а уже через день, 16 сентября, парламент Японии утвердит нового главу правительства, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце августа Синдзо Абэ неожиданно объявил, что уходит в отставку из-за проблем со здоровьем. При этом он выразил сожаление, что ему приходится оставить пост премьера, так и не решив вопрос подписания мирного договора с Россией.