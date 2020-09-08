Последние новости на утро 8 сентября 2020: В России выпустят облегченный вариант вакцины от коронавируса для детей

«КП» – о последних новостях на утро 8 сентября 2020 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 8 сентября 2020 года. Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, профессор Александр Бутенко рассказал, что после завершения этапа массового тестирования российской вакцины от коронавируса на основе препарата «Спутник V» будет производиться два варианта сыворотки – для детей и взрослых.

К слову, по данным Роспотребнадзора, с начала вспышки коронавируса в России новой инфекцией заразились 47,7 тысячи детей, причем у половины из них заболевание COVID-19 протекало в лёгкой форме, у трети – и вовсе бессимптомно.

Российский препарат сурфактант-БЛ, созданный учеными из легких крупного рогатого скота для лечения тяжелых поражений легких, оказался эффективным и при коронавирусе. По словам разработчика препарата Олега Розенберга, «больные, которых лечат сурфактантом, достоверно реже переводятся в реанимацию на ИВЛ, и летальность среди них в три – пять раз ниже».

Накануне врачи немецкой клиники «Шарите», куда Алексея Навального перевезли из больницы в Омске, объявили, что вывели его из медикаментозной комы, он даже начал реагировать на окружающих. Между тем, российский ученый Леонид Ринк, который в свое время принимал непосредственное участие в разработке «Новичка», убежден: это говорит о том, что в отношении Навального это вещество не применялось.

Ранее специалисты лаборатории в Германии, которые якобы и обнаружили в организме оппозиционера следы пресловутого «Новичка», отказались раскрывать какие-либо подробности своего исследования «по соображениям секретности».

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