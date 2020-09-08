Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений

Лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хранить сбережения в ближайшие несколько месяцев правильнее всего в швейцарских франках. Эта валюта останется наиболее стабильной, несмотря на пандемию коронавируса и перемены в геополитике, сообщил эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.

Он также отметил, что валюта европейских стран, не входящих в еврозону, показала наибольшую стабильность в последнее время. С начала 2020 года шведская крона, швейцарский франк и датская крона опередили по росту к доллару даже евро. Самой защищённой валютой среди них станет швейцарский франк.

- Доллар может проявить нестабильность динамики из-за внутриполитической неопределенности в США, связанной с ноябрьскими выборами президента, ультрамягкой монетарной политикой ФРС, а также гражданскими волнениями в стране. Поэтому швейцарский франк может стать одной из немногих валют, сохраняющей стабильность, - заявил Бабин в беседе с РИА Новости.