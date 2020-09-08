Названы регионы, где самые высокие заработки

Названы регионы где средние зарплаты самые высокие
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Названы регионы, где зафиксированы самые высокие зарплаты. В лидерах по итогам первого полугодия 2020 года оказалась Чукотка. Здесь зафиксирована средняя зарплата в 116,5 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют расчёты RT на основе данных Росстата.
Речь идёт о номинальной среднемесячной заработной плате в регионе по всем обследуемым видам экономической деятельности согласно ОКВЭД (Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности).
Рейтинг регионов с самыми высокими зарплатами:
Чукотка – 116,5 тысяч рублей,
Ямало-Ненецкий АО - 113 тыс. руб.,
Москва - 96,8 тыс. руб.,
Магаданская область - 96,6 тыс.руб.,
Ненецкий АО - 93,4 тыс.руб.,
Сахалинская область - 90,9 тыс. руб,
Камчатский край - 81,2 тыс.руб.,
Ханты-Мансийский АО - 77,9 тыс.руб.,
Якутия - 74,8 тыс.руб.
В другой рейтинг с невысокими зарплатами попали работники из Кабардино-Балкарии (29,4 тыс. рублей), Тамбовской области (29,6 тыс.) и Ингушетии (29,7 тыс.), а также Северной Осетии и Мордовии (по 29,9 тыс.).
Регионы с самыми низкими заработками:
Ивановская область - 27,6 тыс.руб.,
Алтайский край - 28,7 тыс.руб.,
Карачаево-Черкессия - 28,7 тыс.руб.,
Чечня - 28,9 тыс.руб.,
Дагестан - 29,3 тыс.руб.
Тем временем с зарплаты сотрудников бюджетных организаций в России проиндексируют на 3% с 1 октября. Индексация также затронет работников федеральных госорганов и гражданских служащих военных частей, пишет газета "Известия".