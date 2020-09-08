Госпогранкомитет Беларуси сообщил новые подробности о задержании Марии Колесниковой

В ГПК Беларуси подтвердили задержание Марии Колесниковой на границе с Украиной Фото: REUTERS

В Государственном пограничном комитете Беларуси подтвердили, что члены Координационного совета оппозиции Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов покинули территорию Беларуси и сейчас находятся в Украине, а Марию Колесникову задержали.

- Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова 8 сентября около 4:00 предприняли попытку покинуть территорию Беларуси через автодорожный международный пункт пропуска "Александровка" на белорусско-украинской границе, - сообщил журналистам официальный представитель ГПК Антон Бычковский.

Он также заявил, что Родненков, Кравцов и Колесникова прошли таможню на машине BMW и проехали в сторону Украины, однако затем они встретили пограничный наряд и прибавили скорость, "создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы".

Бычковский также заявил, что Колесникову "выпихнули" из машины и проехали дальше в Украину. Так Родненков и Кравцов оказались на сопредельной стороне, а Колесникова была задержана.