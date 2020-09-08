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Назвали срок начала испытаний вакцины от коронавируса среди детей

Первым делом должны завершить испытания на взрослых
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Назвали срок начала испытаний вакцины от коронавируса среди детей

Назвали срок начала испытаний вакцины от коронавируса среди детей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Исследование вакцины от коронавирусной инфекции среди детей может начаться через девять месяцев после окончания испытаний препарата на взрослых. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

«Когда полностью закончатся исследования на взрослых, то есть закончится пострегистрационная фаза. 3-4 месяца будут вводить, последнему введут, отсчитайте еще полгода. Девять месяцев получается», - пояснил директор Гамалеи.

Гинцбург уточнил, что на данный момент не готовы документы, чтобы получить разрешение Минздрава на возможность такого исследования среди детей, и над этим сейчас ведется работа.

Напомним, в России началась третья, финальная фаза испытаний российской вакцины «Спутник V», участие в которой примут 40 тысяч добровольцев. За ними будут наблюдать минимум полгода. Однако большую часть жителей России планируют привить в течение 9-12 месяцев.

Накануне, профессор Александр Бутенко рассказал, что после завершения этапа массового тестирования российской вакцины от коронавируса на основе препарата «Спутник V» будет производиться два варианта сыворотки – для детей и взрослых

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