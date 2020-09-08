На АЗС могут запретить продавать неавтомобильное топливо Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России намерены запретить продавать на заправках любое топливо, кроме автомобильного. Минпромторг при участии Росстандарта разработал проект соответствующего постановления. Правила могут вступить в действие с 1 января 2021 года.

В таком случае водители окажутся защищены, так как на с заправок пропадет суррогат, а водитель, а водитель будет уверен, что заливает в бак автомобильное топливо. Иные виды, в том числе судовое и печное, пропадут с площадок.

Сегодня прямого запрета нет, и недобросовестные заправщики порой выдают судовое топливо за автомобильное. В нем повышенное содержание серы из-за чего наносится ущерб окружающей среде, и приходит в негодность двигатель машины.

— Предложение в первую очередь направлено на защиту от деятельности недобросовестных организаций. В документе будут указаны виды топлива, разрешенные к продаже и его характеристики, — объяснили "Известиям" в федеральном агентстве, сообщает телеканал "360".

Вице-президент Независимого топливного союза (НТС) Дмитрий Гусев признает, что порой предприниматели идут на мошеннические схемы и подделывают документацию на нефтебазах.

— В итоге государство теряет неуплаченный акциз, а потребитель рискует своим автомобилем, — отметил эксперт.