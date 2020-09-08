Родненкова и Кравцова задержали в Украине

Лидеры беларуской оппозиции Родненков и Кравцов пересекли границу с Украиной, а Мария Колесникова была задержана на таможне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственный пограничный комитет Беларуси сообщил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов задержаны в Украине.

Также отмечается, что оба оппозиционера были задержаны в рамках взаимодействия.

Сейчас с ними проводится разбирательство. У Родненкова и Кравцова есть вид на жительство в Украине.

Напомним, члены Координационного совета Беларуси перестали выходить на связь вчера, 7 сентября. Беларуские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что Марию Колесникову посадили в микроавтобус в Минске.

В ночь на 8 сентября стало известно, что они попытались пересечь границу Беларуси и Украины. Соратницу Светланы Тихановской и бывшую главу штаба Виктора Бабарико Марию Колесникову задержали на таможенном посту ещё на территории Беларуси, а Родненков и Кравцов смогли пересечь границу и попасть на сопредельную территорию.