В России за сутки выявили 5 099 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Светлана Макеева

За минувшие сутки в России выявили 5 099 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 83 российских регионах, из заболевших 23,2 процента не имели каких-либо клинических проявлений болезни. Таким образом, по состоянию на понедельник, 8 сентября, общее число инфицированных в стране возросло до 1 035 789 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Больше всего новых случаев заболевания несколько дней подряд регистрируют в Москве, где заболел 695 человек, Санкт-Петербурге – 210 и Ростовская области – 147. В пятерку антирейтинга также, как и днем ранее, попали Нижегородская и Московская, где выявили немногим меньше – 147 и 135 новых заболевших, соответственно

Кроме того, за минувшие сутки полностью выздоровело 6 772 пациента с коронавирусной инфекцией, и среди заболевших зарегистрирован 122 летальный исход.

Таким образом, за весь период пандемии в России жертвами инфекции стали 17 993 пациента, а выздоровело 850 049 человек.