Иммунолог объяснил, кому необходима прививка от гриппа в 2020 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иммунолог объяснил, кому необходимо сделать прививку от гриппа в 2020 году. Особенно важна вакцинация для людей из группы риска. Это пациенты с сахарным диабетом, избыточным весом, кардиологическими заболеваниями, заболеваниями бронхолёгочной системы, а также пожилым, женщинам в положении и планирующим беременность.

Дело в том, что данные люди особенно уязвимы перед гриппом, а еще заболевание может спровоцировать усугубление имеющихся болезней.

Пожилые люди часто сильно сдают после простуды, так как организму сложно справляться с двойной нагрузкой: у взрослого человека почти всегда имеется целый букет болезней.

В случае с беременными грипп может негативно отразиться на состоянии плода.

- Тяжело болеет и умирает от коронавируса почти тот же самый контингент, который плохо переносит грипп. Принцип вирусной атаки в данных случаях одинаков и людям стоит делать прививки от гриппа, чтобы обезопасить себя хотя бы от одной проблемы, - комментирует NEWS.ru аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Прививка будет актуальна людям, которые много контактируют с социумом – это врачи, учителя, работники транспорта, полицейские, госслужащие.

- Вакцина отработана и безопасна. Прививка дает 75-80% вероятности, что человек не заразится и почти 100% гарантирует, что если заболевание будет, то оно пройдет относительно легко. Нет смысла отказываться и рисковать своим здоровьем, - заключает эксперт.

В 2020 году вакцинацию в России будут проводить даже раньше, чем в прошлые годы. Прививка от гриппа для взрослых поможет избежать опасного заболевания, которое без контроля и лечения уносила жизни миллионов людей.

Тем временем в России начали тестировать на людях вакцину от коронавируса. Первые добровольцы уже прошли вакцинацию, теперь собирается расширенная группа, в исследовании примут участие порядка 40 тысяч человека.