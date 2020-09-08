Роскомнадзор обвинил Google в цензуре на фоне введённых ограничений Фото: REUTERS

Роскомнадзор обвинил Google в цензуре в связи с введёнными ограничениями на фильм «Беслан» Александра Рогаткина на видеохостинге YouTube.

Ведомство направило руководству Google LLC письмо с требованием строгого соблюдения Конституции России, запрещающей цензуру, при работе сервисов Google на территории нашей страны.

В Роскомнадзоре обратили внимание на то, что администрация YouTube расценила фильм как недопустимый, однако картина не содержит никакой запрещенной информации.

«Расценив действия администрации YouTube как акт цензуры, Роскомнадзор потребовал при работе сервисов компании Google на территории Российской Федерации строгого соблюдения законодательства по распространению информации», - приводит ТАСС заявление ведомства.

В пресс-службе Google уже подтвердили, что наложили возрастные ограничения на фильм про Беслан на YouTube из-за сцен насилия или жестокости

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