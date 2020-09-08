Российские и сербские военные приедут на учения в Белоруссию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские и сербские военные приедут в Белоруссию на учения, которые должны состоятся с 10 по 15 сентября. Об этом сообщает Министерство обороны республики, где уточняют, что в ходе белорусско - российско - сербских учений «Славянское братство – 2020» военные трех стран составят многонациональную тактическую группу и отработают действия по борьбе с терроризмом.

«Многонациональные белорусско - российско - сербские тактические учения "Славянское братство - 2020" пройдут на полигоне "Брестский" 38-й отдельной десантно - штурмовой бригады" … "Прибытие участников учений в Беларусь запланировано с 10 по 15 сентября», - говорится в сообщении белорусского военного ведомства, во вторник, 8 сентября.

Напомним, накануне завершились Международные армейские игры, которые открылись на подмосковном полигоне Алабино 23 августа. На полигоне гости военных соревнований могли увидеть «Танковый биатлон» и авиадартс.