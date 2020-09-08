Михаил Ефремов приехал на оглашение приговора без вещей

Михаил Ефремов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 8 сентября, актер Михаил Ефремов прибыл в зал заседания суда на оглашения приговора о смертном ДТП без вещей. В руках артиста можно увидеть только папку с документами.

Напомним, 3 сентября, в ходе заседания суда актер взял свое последнее слово, и признал свою вину, пообещав «не отмазываться» и честно ответить за всё, тогда же он зачитал стихотворение собственного сочинения в память о погибшем.

Государственный обвинитель запросил для актера наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

По словам адвокат артиста Эльман Пашаев, когда прокурор запросил столько лет актер даже «глазом не моргнул». «Ему легче стало», - считает адвокат, и добавил, что с первого дня после аварии Ефремов говорил, что «его судьба решена», и спокойно готовится к своему приговору.

Однако ранее актер, сославшись на свою большую любовь к детям и семье, попросил справедливого суда, заявив, что 11 лет для него – вероятнее всего, смертный приговор.