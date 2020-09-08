Су-30СМ2 получит новый двигатель до конца 2020 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Истребитель Су-30СМ2 до конца года взлетит в небо с новым двигателем АЛ-41Ф-1С. Агрегат с изменяемым ветром тяги сегодня используется в Су-35С.

Истребителю также добавят новую авионику, усовершенствуют оптику, радар и системы наблюдения

- Мощный двигатель позволит брать на борт увеличенное количество боеприпасов и оборудования. Изменяемый вектор тяги позволит вести маневренный воздушный бой. Это выгодная ситуация для истребителя, но подобная скорость требует соответствующего электронного оборудования и систем управления, которые будут успевать за самолетом. Когда истребитель быстро изменяет свое положение, приборы должны уверенно отслеживать передвижение целей, а пилот — иметь возможность применить по ним ракеты «воздух–воздух» - пояснил «Известиям» заслуженный летчик-испытатель полковник Игорь Маликов.

Самолеты Су-30СМ с уникальными на сегодняшний день боевыми качествами дают возможность создавать компактные авиационные группировки, которые одинаково хорошо приспособлены для борьбы с воздушным, наземным и морским противником.

В настоящее время российские истребители Су-35 закупают Китай, Пекин и Индонезия, пишет RT.