Анна Фроловцева из «Ворониных» прокомментировала слухи о своей болезни

Анна Фроловцева рассказала, почему не пришла на похороны Бориса Клюева Фото: kinopoisk.ru

Актриса Анна Фроловцева не появилась на похоронах своего партнера по сериалу «Воронины» Бориса Клюева. После этого появились слухи, что и сама артистка больна.

Сама актриса призналась, что действительно плохо себя чувствует и пока отсиживается дома. Из-за недомогания она решила сдать тест на коронавирус и сейчас ждет результатов.

«Я дома. Немножечко простывшая. Анализ (на коронавирус – прим. ред.) сдала — жду, когда будет результат», - цитирует Анну Фроловцеву телеканал «360».

Напомним, народный артист России Борис Клюев умер 1 сентября. Ему было 76 лет. Актер тяжело болел и скончался в больнице.

4 сентября в Малом театре в Москве состоялось прощание с артистом. Проститься с любимым артистом пришли несколько сотен человек. Некоторым на церемонии стало плохо: у 75-летнего поэта-песенника Михаила Шаброва резко скакнуло давление, и он потерял сознание, передает сайт argumenti.ru.