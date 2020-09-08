Пользователи каршеринга смогут подрабатывать таксистами Фото: Евгения ГУСЕВА

Пользователям каршеринга разрешили использовать некоторые автомобили для перевозки пассажиров. В приложении «Яндекс Go» появилась функция, которая позволят брать каршеринговые машины для транспортировки людей.

Эксперимент по объединению каршеринга и такси пока проводят только в Москве, и подобное нововведение действует исключительно на тарифе Business.

Арендуя машину для извоза, водитель оплачивает почасовой тариф, бронировать авто разрешается на 2, 4, 6 или 12 часов. Все расходы на мойку, бензин уже включены в стоимость тарифа.

Еще один плюс – машину не нужно возвращать в парк, а можно оставить на ближайшей к дому парковке. Расходы на бензин и мойку машины уже включены в стоимость, на эти процедуры не нужно будет тратить время.

Например, BMW 5-й серии можно взять за 249 рублей на 2 часа. Шесть часов обойдутся в 749 рублей, а 12 – в 1490 рублей. Плюс по 10 рублей за каждый километр.

Еще одна тонкость – воспользоваться такой услугой смогут не все, а определенные категории водителей.

Для пассажиров, которые заказывают автомобиль класса бизнес, ничего не изменится. Для них тарифы на сервисе останутся прежними.

На рынке по разному оценили нововведение. Председатель координационного совета профсоюза «Таксист», член общественного совета Минтранса России Андрей Попков уверен, что новшество противоречит нормам безопасности поездки.

- Это то же самое, что разрешить вырывать зубы дворникам, -прокомментировал «Известиям» Попков.

Правозащитница и эксперт ООПН «Безопасная столица» Елена Гращенкова надеется, что подобная схема позволит находить ответственных в случае аварии. К тому же, водителю вряд ли разрешат работать по 12 часов, так как приложение контролирует время, которое человек провел за рулем.

Ранее в Госдуме планировали обсудить вопрос установки перегородок между водителем и пассажиром в такси. Опрошенные телеканалом "360" эксперты полагают, что необходимости в этом нет.