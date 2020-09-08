Глава Чувашии делает спорт интереснее и доступнее для молодежи

Вчера между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организацией «Всероссийская федерация школьного спорта», возглавляемой Ириной Родниной, было подписано соглашение о сотрудничестве.

Стороны сошлись на том, чтобы создать для школьников и студенчества благоприятные условия для регулярных тренировок, интересных спортивных встреч и соревнований.

Как сказала Ирина Роднина, «эти программы не требуют какого-то большого финансового внимания, но они требуют человеческого участия. Ведь мы работаем с детьми, молодежью…»

В связи с этим Федерация предложила проводить мастер-классы специалистам для работы со школьниками и участвовать в их профессиональной подготовке.

Кроме того, в рамках федерального партийного проекта «Единой России» «Детский спорт» Чувашская Республика на следующий год планирует построить уличные стадионы и три физкультурно-оздоровительных комплекса: в городе Цивильске, в селах Новое Котяково и Шыгырдан Батыревского района.

Врио главы Чувашии Олег Николаев подчеркнул, что появление уличных современных спортивных площадок и ФОКов на территории всей Республики крайне важно, поскольку именно в сельской местности проживает более 40% населения. И желательно, чтобы все имели возможности приобщиться к массовому (а кто-то и к большому) спорту.