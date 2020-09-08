Зеленский сообщил, когда состоится встреча советников «нормандской четверки»

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Встреча политических советников в «нормандском формате» должна состояться на этой недели, в пятницу, 11 сентября текущего года. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский

Напомним, изначально запланированная на пятницу, 28 августа, встреча советников «Нормандской четверки» была перенесена в связи с командировкой Эммануэля Бонна, советника президента Франции Эммануэля Макрона. Ранее украинский лидер сообщал, что встреча перенесена на четверг, 10 сентября.

Президент Украины также сообщал, что в ходе встречи политсоветники должны обсудить программу предстоящих переговоров лидеров «Нормандской четверки», поле чего будут планировать дату предстоящего саммита.

Напомним, в «Нормандский формат» по урегулированию ситуации на востоке Украины на данный момент входят Россия, Украина, Германия, Франция.